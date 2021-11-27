ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 29 وفاة و2674 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11515 والإصابات 939،293
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بريطانيا تهدد بقصف الاذاعة المصرية لاخماد اغنية “دع سمائي”/فيديو
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