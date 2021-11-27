الملتقى الوطني لمحافظة الكرك يرفض اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”

اصدر الملتقى الوطني لمحافظة الكرك، امس الجمعة، التصريح الصحفي التالي..

**بحس عالٍ بالمسؤولية الوطنية، وانتماء خالص لتراب الوطن، وصون لسيادته وتعزيز لاستقلاله، يستنكر الملتقى الوطني لمحافظة الكرك توقيع الحكومة خطاب النوايا بخصوص تبادل الكهرباء والمياه مع الكيان الغاصب، ونحذر من مغبة المضي في هذا النهج التفريطي ومخطط تمكين العدو من السيطرة على مفاصل القطاعات الحيوية في البلد من مياه وغاز وكهرباء، في خضم السباق الرسمي العربي المحموم للتطبيع مع الكيان العنصري المحتل بضغط الامبريالية الأمريكية ورعاية أنظمة العمالة .

إننا في الملتقى الوطني نشجب وبشدة حملة الاعتقالات والتنكيل التي طالت العديد من الطلاب والحراكيين الذين عبروا وبسلوك سلمي وحضاري عن رفضهم ورفض كل أردني حر وغيور للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني ورفضه لهذه الاتفاقية التفريطية، ونطالب بسرعة الافراج عنهم وعن كل معتقلي الرأي، والكف عن سياسة العصا الغليظة التي لا ترهب الأحرار .

عاش الاردن