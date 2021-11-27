أجواء معتدلة في معظم المناطق اليوم السبت ودافئة الأحد والإثنين

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من المعدل العام بنحو7- 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الإثنين، دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة ، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية و تتكاثر الغيوم ليلا لتحول الاجواء الى غائمة جزئيا في شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل الى شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 10، وفي مرتفعات الشراة 21 – 9، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الاغوار الشمالية 28 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 19، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 29 – 16 درجة مئوية.

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