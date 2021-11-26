الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة، بعد محاولات متكررة من قبل "قوات المرتزقة" لزعزعة الأمن في منطقته
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جرينتش+2 12:52
وزير الحرب الإسرائيلي يعتبر المغرب وطنه الثاني!!! ويشارك بصلاة في كنيس بالرباط ضج بالدعاء لجيش الاحتلال وامير المؤمنين
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