ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 27 وفاة و4080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11486 والإصابات 936,619
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منع دخول القادمين من جنوب إفريقيا ودول محيطة بها تحسُّباً من المتحور الجديد
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