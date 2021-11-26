فورين بوليسي: أردوغان يجني ثمار مغامراته الحمقاء، ويمر بأشهر عصيبة لان اقتصاد تركيا يُعاني مأزقاً خطيراً

الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة، بعد محاولات متكررة من قبل "قوات المرتزقة" لزعزعة الأمن في منطقته
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جرينتش+2 12:52
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