ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 27 وفاة و4080 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11486 والإصابات 936,619
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جرينتش+2 08:16
الشرطة التونسية تطلق النار على شاب (طالب) متطرف يحمل ساطورا ويحاول اقتحام مقر وزارة الداخلية/ فيديو
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