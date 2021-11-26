الشرطة التونسية تطلق النار على شاب (طالب) متطرف يحمل ساطورا ويحاول اقتحام مقر وزارة الداخلية/ فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرجح أنه يوثق لحظات إحباط الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، هجوما أمام مقر وزارة الداخلية.

ويظهر الفيديو، حسب التعليقات، رجال أمن وهم يلاحقون شخصا يعتقد أنه يحمل ساطورا، ويسقط أرضا بعد سماع دوي طلقات نارية في حادث وقع أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكرت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية أن الشرطة تعاملت مع شخص كان يحمل سلاحا أبيض وحاول اقتحام الوزارة، حيث تم “إطلاق رصاصة عليه أصابت أحدى رجليه لتتم السيطرة عليه، والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة”.

وقالت “موزاييك” إن قوات الأمن حجزت ساطورا وسكينا من الحجم الكبير بحوزة الشخص الذي حاول تنفيذ الهجوم، لافتة إلى أن شارع الحبيب بورقيبة يشهد تواجدا أمنيا مكثفا عقب العملية.

وأضافت الإذاعة التونسية أن الشاب الذي حاول تنفيذ الهجوم، هو طالب من مواليد 1990، ومُدرج بسجلات وزارة الداخلية لشبهة انتمائه لعناصر متطرفة وإرهابية.

وقال شهود ووسائل إعلام تونسية إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة، عقب إحباط هجوم على مبنى الوزارة.

عاجل /تونس العاصمة

ايقاف ارهابي بطلق ناري امام الداخلية بعد ان حاول الاعتداء على امني بواسطة سلاح أبيض "ساطور ". pic.twitter.com/fzFCJHaarE — Ghassen Chougrani (@GChougranii) November 26, 2021