صدور نظام الانتخابات والطعون لمجلس أمانة عمان في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان لسنة 2021، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.

وبموجب النظام، يتكون مجلس الأمانة من 47 عضوا، 22 منهم يجري انتخابهم بشكل مباشر، و14 عضوا يجري تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الرئيس من ممثلي الدوائر الرسمية وغرف الصناعة والتجارة، والأشخاص ذوي الخبرة، و6 مقاعد للنساء يتم ملؤها وفقا لأحكام المادة 4 من قانون الأمانة.

وتدير الهيئة المستقلة للانتخاب، بموجب النظام، العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام، فيما يتولى مجلس مفوضي الهيئة إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، وإقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، وإعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.

كما يتولى مجلس الهيئة، بحسب النظام، تحديد آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدة الزمنية اللازمة لذلك، والفصل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها، واعتماد جداول الناخبين النهائية، وتحديد آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصل فيها والانسحاب من الترشح للانتخابات، والنظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها.

وتتولى الهيئة أيضا اعتماد أسس الدعاية الانتخابية، وتحديد إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها، وتحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها وأوقات بداية الاقتراع وانتهائه أو تمديد هذه المدة وتحديد حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما واعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

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