الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين القرار الأسترالي العدائي تجاه حزب الله

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية القرار الجائر الذي اتخذته الحكومة الأسترالية القاضي بتصنيف حـزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية. والذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الصهيوني بينيت بعد لقائه رئيس الوزراء الأسترالي. ما يؤشر إلى خضوع الدولة الأسترالية للإرادة الصهيونية وإملاءات مسؤوليها.

وقالت الامانة العامة، في بيان اصدرته امس بتوقيع الأمين العام قاسم صالح، إن هذا القرار الظالم يعتبر عدوانا صارخا على حقوقنا القومية في استعادة أراضينا المغتصبة من براثن الاحتلال الغاصب، وهو الذي يمارس انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان والقانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وليس آخرها غارات الطيران والقصف الوحشي المستنكر الذي تعرضت له مدينة حمص في سورية والذي أودى بحياة مدنيين أبرياء.

وختمت بالقول: إننا إذ ندين هذا القرار الحاقد الذي يستهدف منع الشعوب من المقاومة لاستعادة سيادتها وحقها في تقرير مصيرها ، فإننا ندعو الحكومة الأسترالية إلى التراجع عن هذا الإجراء المتسرع، الذي يخدم العنف والإرهاب ، ويهدد الاستقرار في منطقتنا.

كما دعت الأحزاب والقوى إلى الوقوف إلى جانب المقاومة بجميع فصائلها وفي مقدمتها حـزب الله المجاهد.