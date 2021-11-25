تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 30 وفاة و4283 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11459 والإصابات 932,539
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“إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا، إن الله معنا”.. سيف القذافي يوجه رسالة للشعب الليبي بعد استبعاده من الانتجابات
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