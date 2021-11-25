لانها وُقعت من وراء ظهرها.. السعودية طالبت الامارات بالغاء اتفاق "الكهرباء مقابل الماء" ولكنها رفضت واستقوت بامريكا
أهم العناوين
جرينتش+2 01:12
أجواء لطيفة اليوم الخميس وغدا، وارتفاع الحرارة يومي السبت والأحد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني