حالة ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 26 وفاة و4534 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11429 والإصابات 928,256
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جرينتش+2 09:22
حالة ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 26 وفاة و4534 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11429 والإصابات 928,256
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