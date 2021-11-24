حالة ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 26 وفاة و4534 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11429 والإصابات 928,256

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 26 وفاة و4534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11429 وفاة و928256 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.20 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 44810 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 186، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 134، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 961 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 48 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 26 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 17 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2596 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 872017 حالة.

كما أشار إلى إجراء 49281 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11889329 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4100375 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3703946 شخصا.