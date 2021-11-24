حالة ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 26 وفاة و4534 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11429 والإصابات 928,256
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جرينتش+2 09:22
المغرب واسرائيل توقعان مذكرة تفاهم تمهد لتحالف امني وعسكري استراتيجي موجه ضد الجزائر الحاضنة لقضية فلسطين
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