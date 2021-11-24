استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر وستة جنود بجراح في عدوان جوي إسرائيلي على مدينة حمص السورية فجر اليوم الاربعاء
أهم العناوين
جرينتش+2 11:05
الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز تدعو للمشاركة في مسيرة ضد اتفاق “الماء مقابل الكهرباء” بعمان بعد غد الحمعة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني