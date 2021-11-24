الأمن: سقوط شاب ووفاته في الكرك غير مرتبط بالتجمع الاحتجاجي

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن حادثة السقوط والوفاة في مدينة الكرك غير مرتبطة بالتجمع الاحتجاجي.

وأضاف أن بلاغا ورد، اليوم الأربعاء، حول وفاة شخص أربعيني في مدينة الكرك؛ إثر تعرضه للسقوط أثناء تواجده في قلعة الكرك، وتم التحرك للمكان وفتح تحقيق في الحادثة.

وبين أن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود أية شبهة للانتحار في الحادثة وأن المتوفي ليس من ضمن تجمع احتجاجي أقيم بالمكان، ويعاني من اضطراب نفسي، وما زال التحقيق مستمرا.

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