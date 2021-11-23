هجوم باربع قذائف صاروخية يستهدف أضخم قاعدة جوية أمريكية قرب الحدود السورية – العراقية فجر اليوم الثلاثاء

هزت سلسلة انفجارات عنيفة إحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية قرب الحدود السورية – العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.

وقالت مصادر محلية بريف محافظة الحسكة السورية لوكالة “سبوتنيك”: “هزت انفجارات قوية القاعدة الأمريكية اللاشرعية في قرية (خراب الجير التي تبعد 5 كم عن بلدة اليعربية الحدودية مع العراق) فجر اليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد سقوط 4 قذائف صاروخية لا زال مصدرها مجهولا”.

ووصفت المصادر الانفجارات بـ (القوية، وسمعت أصداؤها في أرجاء المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية بين سوريا والعراق).

وفور استهداف القاعدة الأمريكية اللاشرعية، وبعد وقت قصير جداً من الهجوم، شهدت سماء المنطقة تحليقا كثيف للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، وفق المصادر.

وأضافت المصادر: “إن قاعدة خراب الجير تعتبر ثاني قاعدة لا شرعية للاحتلال الأمريكي في سوريا، وقد أنشئت في عام 2015 بعد مصادرة مساحات زراعية واسعة للفلاحين والمزراعين في القرية، وهي عبارة عن قاعدة جوية ضمنها مدرج لهبوط الطائرات المروحية والحربية”.

وتعتبر منطقة قاعدة (خراب الجير) نقطة تواصل حيوية بين الأراضي السورية والعراقية.

كما ينشط ضباط وجنود القاعدة الأمريكية في تنظيم تجارة النفط السوري المسروق من الآبار التي يحتلها جيش بلادهم، نظرا لكون القاعدة التي يعملون فيها، هي المسؤولة عن تنظيم عمليات إخراج صهاريج النفط الخام وشاحنات القمح المسروقين من الأراضي السورية، إلى جانب دورها اللوجستي في دخول وخروج القوافل العسكرية الأمريكية، والأخرى التابعة لقوات “التحالف الدولي” المزعوم.

Sputnik عربي

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