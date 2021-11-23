ملكة جمال اليونان تلقن حكام العرب المطبعين درساً قاسياً، لدى انسحابها من مسابقة جمال الكون لانها ستقام باسرائيل
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جرينتش+2 04:43
هجوم باربع قذائف صاروخية يستهدف أضخم قاعدة جوية أمريكية قرب الحدود السورية – العراقية فجر اليوم الثلاثاء
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