طقس بارد نسبياً بالمرتفعات ومعتدل في باقي المناطق حتى الجمعة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال العالية ولطيفة في مناطق البادية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يومي الخميس والجمعة، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 16 – 7، وفي مناطق البادية 21 – 7، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الاغوار الشمالية 26 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 18، وفي البحر الميت 28 – 17، وفي خليج العقبة 27 – 17 درجة مئوية.

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