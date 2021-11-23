سفارة أمريكا تحذر رعاياها من هجوم وشيك داخل أديس أبابا

حذرت سفارة الولايات المتحدة في إثيوبيا من هجوم إرهابي محتمل بالعاصمة أديس أبابا، وأجزاء أخرى من البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، «تذكّر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين باحتمال استمرار وقوع هجمات إرهابية في إثيوبيا. إن الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، مستهدفين المنشآت الدبلوماسية والمواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والشركات الأجنبية والمطاعم والمنتجعات والمرافق الحكومية المحلية والأماكن العامة الأخرى».

وقد طالبت السفارة مواطنيها بالحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، وتجنب الأماكن التي يرتادها الأجانب.