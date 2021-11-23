تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 26 وفاة و4549 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11403 والإصابات 923,722
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زمان يا حب.. فيلم رفضته سعاد حسني وتألقت فيه زبيدة ثروت
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