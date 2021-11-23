تصاعد آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 26 وفاة و4549 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11403 والإصابات 923,722

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 26 وفاة و4549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11403 وفيات و923722 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 79ر9 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 42779 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 180، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 95، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 936 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 53 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 29 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 26 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 15 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2503 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 869540 حالة.

كما أشار إلى إجراء 46486 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11840048 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4094047 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3694891 شخصا.

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