ملكة جمال اليونان تلقن حكام العرب المطبعين درساً قاسياً، لدى انسحابها من مسابقة جمال الكون لانها ستقام باسرائيل
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جرينتش+2 04:42
أردوغان الفاشل يرفض دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة جراء وصول الليرة الى أدنى مستوى لها منذ عام 2004
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