بعد عملية البطل "ابو شخيدم" وهتاف ابناء مخيم شعفاط: "نحن رجالك محمد ضيف".. العدو يتوقع تدهور الاوضاع بالقدس
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وزارة المياه: 4 ملايين م3 دخلت السدود خلال 24 ساعة
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