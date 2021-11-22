المطربة اللبنانية الراحلة صباح تدخل موسوعة جينيس

المطربة اللبنانية صباح من أكثر فنانات جيلها موهبة وكذلك إثارة للجدل، فكما كانت فى حياتها دائما محل اهتمام الجميع، ها هي بعد وفاتها تكمل المسيرة بمزيد من الاهتمام، خاصة بعد إعلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن المطربة الكبيرة صباح أصبحت أخر المنضمين من الفنانين العرب بأرشيفها الفنى الضخم، وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات على هذا الخبر الذى تداولته المواقع والصحف العربية.

وقد انقسمت الآراء بين متعجبة من القرار كون صباح لم تعد موجودةعلى قيد الحياة، وبين مرحبين بالخبر وسعداء به كونها من أكثر الفنانات اللواتي أثرن فى وجدان كل العرب .

وبحسب تقارير جينيس للأرقام القياسية، فقد انضمت الشحرورة صباح للموسوعة بسبب أرشيفها الفني الضخم، حيث قدمت صباح للفن أكثر من 4 الآف أغنية و85 فيلمًا و27 مسرحية طوال مسيرتها الفنية الحافلة، ما جعلها مؤهلة للانضمام للموسوعة كونها أكثر فنانة أعطت للفن تاريخًا فنيًا ضخمًا، واستطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في قلوب الجمهور.

وقد رحلت الفنانة صباح عن عالمنا فجر الأربعاء فى نوفمبر عام 2014 في مقر إقامتها في لبنان، عن عمر يناهز 87 عامًا، وكانت جنازتها من أغرب الجنازات في العالم بعد أن امتلأت بأغانيها مصحوبة بالرقصات الشعبية، تنفيذًا لوصيتها التي أوصت بها قبل موتها، مطالبة اهلها بألا يحزنوا عليها، وأنها تريد أن تُشيَّع على أنغام اغانيها، وهذا ما تمَّ تنفيذه من قبل الشعب اللبناني وأهلها.

واسم صباح الحقيقى هو جانيت جرجس فغالي، ولقبها “الشحرورة” و”الصبوحة”و “صوت لبنان”، وقد كانت من بين أوائل المغنين العرب الذين وقفوا على خشبات المسرح العالمي في أولمبيا في باريس، وقاعة كارنيغي في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت هول الملكية في لندن، ودار أوبرا سيدنى.. وهى من مواليد 10 نوفمبر 1927.