القبض على 3 من تجار المخدرات في العاصمة والبادية الوسطى

ألقت إدارة مكافحة المخدرات، القبض على 3 تجار للمواد المخدرة في جنوب العاصمة والبادية الوسطى، بحوزتهم 160 ألف حبة مخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ،في بيان، اليوم الاثنين، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار السموم المخدرة، حيث تعاملوا مع قضيتين للترويج والاتجار بالمواد المخدرة في جنوب العاصمة والبادية الوسطى.

وأضاف البيان: أنه في القضية الأولى، تابع العاملون في الإدارة شخصين من المشتبه بهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة بعد ورود معلومات عن حيازتهما لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وقيامهما بعرضها للبيع داخل المملكة، حيث جرى بعد التأكد من المعلومات تحديد مكان وجود الشخصين جنوب العاصمة، والقاء القبض عليهما أثناء قيامهما بنقل المواد المخدرة التي تبين بعد ضبطها أنها عبارة عن 130 ألف حبة مخدرة.

وأشار إلى أنه جرى في القضية الثانية مداهمة أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في احدى مناطق البادية الوسطى، بعد جمع المعلومات التي أكدت حيازته لكمية من الحبوب المخدرة وقيامه بمحاولة ترويجها وبيعها داخل المملكة، وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح ناري.

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