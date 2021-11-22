الاعلان رسمياً عن توقيع إتفاق اولي بين الأردن والأمارات وإسرائيل لتدشين مشروع إقليمي مشترك للطاقة والمياه

عمان 22 تشرين الثاني(بترا)- وقع في معرض إكسبو 2020 دبي اليوم الاثنين، إعلان نوايا عام بين الأردن والأمارات وإسرائيل، للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وبحسب بيان للوزارة، أوضح مساعد أمين عام وزارة المياه والري، الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة أن إعلان النوايا الموقع اليوم، يعني الدخول في عملية دراسات جدوى العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مبينا أن توقيع الإعلان ليس اتفاقا فنيا او قانونيا، وأن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا.

وبين سلامة أن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، والاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، لافتا إلى محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله أعباء اللجوء والنمو غير الطبيعي بعدد السكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات.

ولفت إلى أن الأردن من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا، مشيرا إلى أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط.

وحول كميات المياه التي يحصل عليها الأردن ، كشف سلامة أنه يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، اضافة إلى 10 ملايين متر مكعب اضافية خارج المعاهدة جرى الاتفاق عليها عام 2010؛ ويعتمد في بقية المصادر على تجميع المياه والمياه الجوفية، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد.

اما بالنسبة لمشروع الناقل الوطني للمياه، فاكد انه لايزال اولوية قصوى حيث تم تأهيل 5 ائتلافات وسيتم احالة المشروع على الائتلاف المفضل العام 2022، مضيفا ان المبالغ الملتزم بها حتى الآن 600 مليون دولار فقط.

وقد وقع إعلان النوايا وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ووزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات مريم بنت محمد المهيري، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، وذلك بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.