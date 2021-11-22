بعد عملية البطل "ابو شخيدم" وهتاف ابناء مخيم شعفاط: "نحن رجالك محمد ضيف".. العدو يتوقع تدهور الاوضاع بالقدس
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الأمن يوضح ملابسات اعتداء على “الشخص الخطأ” في الصويفية
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