الأمن يوضح ملابسات اعتداء على “الشخص الخطأ” في الصويفية

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل حادثة الاعتداء على أحد الاشخاص في منطقة الصويفية، والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال انه بتاريخ 19/11/2021 ورد بلاغ بتعرض أحد الأشخاص للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الأشخاص بعد أن قاموا بملاحقته، وكانت حالته العامة حسنة .

وأكد الناطق الإعلامي أنه، ومنذ تلقي البلاغ، بوشر التحقيق في الحادثة وجرى تحديد هوية الاشخاص كافة، وأُلقي القبض على أربعة اشخاص منهم واعترفوا بالتحقيق معهم بقيامهم بملاحقة الشخص جراء اعتقادهم انه شخص آخر توجد خلافات سابقة بينهم ويقوم بتهديدهم، وقدجرى تحويل القضية للقضاء.