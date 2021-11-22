ارتفاع مقلق.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 16 وفاة و4324 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11377 والإصابات 919,173

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 16 وفاة و4324 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11377 وفاة و919173 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.26 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 40807 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 153 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 99، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 880 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 23 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2577 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 866989 حالة.

كما أشار إلى إجراء 46672 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11793562 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4086627 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3682681 شخصا.

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