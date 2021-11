ارتفاع ضحايا عملية دهس بولاية ويسكونسن الامريكية امس إلى 5 قتلى و40 جريحا واعتقال المشتبه به/ فيديو

أفادت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين، جراء صدم سيارة من نوع “إس يو في” موكبا لاحتفالات عيد الميلاد ببلدة واوكيشا بولاية ويسكونسين الأمريكية، فيما أشار مسؤولون محليون إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات

.إنه تم اعتقال المشتبه فيه والسيارة الضالعة، ولا تزال خلفية الحادث غامضة.

ووفق تلفزيون “سي.بي.إس 58″، في تغريدة على تويتر، فإن أكثر من شخص قتل عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) أحد عروض عيد الميلاد في “واوكيشا” يوم امس الأحد.

فيما قال قائد الشرطة في “واوكيشا”، دان تومسون، إن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون اندفعت صوب أحد عروض عيد الميلاد في المنطقة أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

وأشار إلى أن بعض المصابين نقلتهم سيارات إسعاف للمستشفى، وآخرون نقلتهم الشرطة ويُنقل عدد أكبر من قبل أفراد الأسرة والأصدقاء.

ولفت قائد الشرطة إلى أنه قد تم اعتقال شخص يشتبه في تورطه بحادث الاقتحام، مضيفا: “ولا نعرف حتى الآن إذا كان الحادث هجومًا إرهابيًا أم لا”.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الشرطة طلبت من المواطنين في واوكيشا توخي الحذر والبقاء في أماكنهم بعد الحادث.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وقال أنجليتو تينوريو، عضو المجلس البلدي في ويست أليس: “بينما كنا نسير بين المباني.. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاءً وصراخا يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة”.

