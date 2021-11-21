720 ألف م3 الحصيلة المطرية في السدود خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت الأمينة العامة لوزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، منار محاسنة، اليوم الأحد، إن 720 ألف متر مكعب مجموع الهطول المطري في السدود خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت محاسنة، لقناة “المملكة”، إنّ “المياه في السدود حاليا مياه أمطار وجريان سطحي للأودية”، موضحة أن سد الموجب شهد هطولا مطريا بحجم 65 ألف متر مكعب مياه”.

الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، قال إن “نحو مليون متر مكعب من المياه دخلت السدود من هطول مطري وجريان”، داعيا إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل على البلاد”.

وأضاف لـ “المملكة”، أن “العجز المائي يزيد عن 500 مليون متر مكعب سنويا للاستخدامات كافة ونحتاج إلى كميات مياه هائلة”.

وزير المياه والري محمد النجار، توقع، في تصريح مسبق، أن يبلغ الطلب على مياه الشرب في عام 2022، نحو 555 مليون متربع مكعب، في حين أن المتاح 510 ملايين متر مكعب.

وأضاف أن “الوضع المائي الحالي في الأردن يشكل قلقاً بالنسبة للكميات المتاحة للزراعة، متوقعا أن يتحسن هذا الوضع العام المقبل”.