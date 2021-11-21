وزارة الصحة: دخلنا موجة كورونا الثالثة والأسابيع المقبلة حاسمة

صرح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي إن الأردن دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضاف، في حديث للتلفزيون الأردني اليوم الأحد، أن هناك ارتفاع في عدد الاصابات بين ألفين إلى 3 آلاف حالة أسبوعياً، فيما ارتفعت الحالات الأسبوع الماضي نحو 5 آلاف اصابة، متوقعاً أن تكون الأسابيع القادمة حاسمة حتى نحدد موقعنا من الموجة الثالثة.

وبين أنال نسبة الايجابية قد ارتفعت لتصل إلى 8% وهو مؤشر ليس في صالحنا، ولكن عدد الأسرة وقدرة الوزارة على استيعاب حالات المرضى ما زالا بخير، وأمامنا 70% من الطاقة الاستيعابية.

ودعا للالتزام بالكمامة والتباعد، والاقبال على المطاعيم.

وأكد أنه قد جرت زيادة أعداد فحوصات كورونا التي يتم اجراؤها أسبوعياً، ويتم تتبع المخالطين للحالات.