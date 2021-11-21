اليوم الاحد عيد ميلاد جارة القمر فيروز الـ 86/ فيديو

تحتفل جارة القمر السيدة العظيمة فيروز اليوم الاحد الـ21 من شهر تشرين الأول بعيد ميلادها الـ86.

وبهذه المناسبة، ضج موقع تويتر بآلاف التغريدات التي عبر من خلالها المتابعون عن حبهم وفخرهم لأيقونة الفن اللبنانين، متنين لها دوام الصحة والسعادة في حياتها، ومؤكدين على انها ما تبقى من لبنان الجمال والفن والابداع والحياة.

يشار إلى أن آخر ظهور للسيدة فيروز كان في تموز الماضي، وذلك بعد ان نشرت ابنتها المخرجة ريما الرحباني صورة تجمعهما.

وُلدت فيروز فى جبل الأرز بلبنان في الحادى والعشرين من نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، نشأت في حى زقاق البلاط في بيروت، حيث كان والدها يعمل في محل طباعة صغير، ودرست في مدرسة القديس جوزيف في بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغاني أسمهان وليلى مراد.

مع الرئيس الفرنسي ميكرون لدى زيارته لمنزلها وتكريمها