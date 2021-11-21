الشعب السوداني البطل يهزم السفاح "البرهان" ويرغمه على اعادة "حمدوك" لرئاسة الحكومة، والافراج عن كل المعتقلين
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جرينتش+2 09:14
الشعب السوداني البطل يهزم السفاح “البرهان” ويرغمه على اعادة “حمدوك” لرئاسة الحكومة، والافراج عن كل المعتقلين
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