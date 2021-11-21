الدغمي ينعى النائب السابق أحمد القضاة

نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، النائب الأسبق الدكتور أحمد مصطفى القضاة الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

واستذكر الدغمي مناقب الفقيد ومسيرته الخيرة، ومشاركته بمجلس النواب السادس عشر، وأعرب عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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