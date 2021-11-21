إجراءات مشددة.. اعتماد شهادة تطعيم (جرعتان) كشرط وحيد للعاملين ومراجعي كل دوائر ومنشآت القطاعين العام والخاص
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جرينتش+2 07:12
اعتقال شاب من جنين بتهمة طعن يهودي في يافا
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