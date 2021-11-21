اعتقال شاب من جنين بتهمة طعن يهودي في يافا

ذكر موقع “0404” العبري أن جهاز الشاباك الإسرائيلي يحقق مع شاب فلسطيني من منطقة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حول تنفيذه لعملية طعن عصر اليوم الاحد في يافا شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

وأوضح الموقع أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا دخل “إسرائيل” دون تصريح حيث تم اعتقاله بمكان قريب من عملية الطعن التي وقعت في شارع “بات يام” في يافا عصر اليوم، وأصيب خلالها مستوطن يهودي في الـ67 من العمر بجراح متوسطة.

في حين، ذكرت صحيفة “معاريف” أن الاعتقاد السائد لدى الشرطة الإسرائيلية أن العملية تمت على خلفية قومية، وهو مصطلح عادة ما يطلق على العمليات الفدائية.

وفي وقت سابق اليوم، قتل جندي إسرائيلي وأصيب عدد من الإسرائيليين بجراح في عملية إطلاق نار نفذها القيادي بحركة حماس الشهيد فادي أبو شخيدم في مدينة القدس المحتلة.