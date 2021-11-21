استشهاد "شيخ حمساوي" ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار جريئة اليوم الاحد بالقدس/ فيديو
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اصدار جديد.. المشروع الوطني الفلسطيني تطوره ومأزقه ومصائره/ للمؤرخ ماهر الشريف
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