إجراءات مشددة.. اعتماد شهادة تطعيم (جرعتان) كشرط وحيد للعاملين ومراجعي كل دوائر ومنشآت القطاعين العام والخاص
أهم العناوين
جرينتش+2 07:12
ارتفاع آخر.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 14 وفاة و3579 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11361 والإصابات 914,849
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني