الشعب السوداني البطل يهزم السفاح "البرهان" ويرغمه على اعادة "حمدوك" لرئاسة الحكومة، والافراج عن كل المعتقلين
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أجواء باردة وأمطار متفرقة اليوم الاحد واعتدال غدا وارتفاع الحرارة بعد غد
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