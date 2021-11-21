أجواء باردة وأمطار متفرقة اليوم الاحد واعتدال غدا وارتفاع الحرارة بعد غد

تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر بأنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة لفترات محدودة ومصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد أحيانًا، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء النهار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة نسبيًا نهارًا في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وباردة ليلا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الثلاثاء ، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في المرتفعات الشمالية والسهول والبادية، بينما تكون معتدلة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في مناطق السهول والبادية، ومعتدلة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 10 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 6، وفي مناطق البادية 21 – 8، وفي مناطق السهول 17 – 10، وفي الاغوار الشمالية 21 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 18، وفي البحر الميت 25 – 17، وفي خليج العقبة 25 – 16 درجة مئوية.

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