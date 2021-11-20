الله الشافي.. الفنانة سهير البابلي ما زالت في غرفة العناية المركزة

ذكرت جريدة الأهرام المصرية، اليوم السبت، أن الوضع الصحي للفنانة سهير البابلي، مازال يحتاج للمتابعة الدقيقة داخل غرفة العناية المركزة.

وتخيم على الأوساط الفنية في مصر حالة من القلق خلال الأيام الأخيرة، بسبب الحالة الحرجة للفنانة الكبيرة سهير البابلي.

وعن آخر تطورات الوضع الصحي لسهير البابلي، قال المخرج عمر زهران، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام» إن الفنانة الكبيرة سهير البابلي مازالت على جهاز التنفس الصناعي، وحالتها مازالت تستلزم المتابعة الدقيقة.

وأضاف زهران أنه قام بزيارة الفنانة سهير البابلي في المستشفى امس الجمعة، كما كان في زيارتها ايضا الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وقال زهران إن سهير البابلي واعية، وتتفاعل بأعينها مع ضيوفها ومن يتحدث معها، وأنه تحدث إليها اليوم.

وختم عمر زهران بالقول إن ما تحتاج إليه سهير البابلي من جمهورها ومحبيها الآن هو الدعاء إلى الله أن يمنَّ عليها بالشفاء.