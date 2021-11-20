غدا الاحد.. الفيصلي يلتقي الوحدات، والسلط يلتقي الحسين/ إربد

تجري يوم غد الأحد، مباراتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 25 الحالي.

ويشهد ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء، القمة الكروية التي تجمع فريقي الفيصلي والوحدات، في مباراة ستشهد حضورا جماهيريا يصل إلى 8 آلاف مشجع مناصفة بين مشجعي الفريقين.

ويلتقي فريقا السلط والحسين اربد عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الأمير حسين بالسلط.

وتنهي الفرق الاربعة اليوم تحضيراتها لمباراتي الغد، في مشهد كروي يتوقع أن يأتي قويا ومثيرا.

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