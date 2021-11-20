توقف ضخ مياه الديسي عن عدة مناطق في عمان والزرقاء والرصيفة

أكدت سلطة المياه وشركة مياه الأردن “مياهنا”، أن توقف ضخ المياه من الديسي سيبدأ من صباح غد الأحد إلى يوم الخميس المقبل بهدف إجراء الصيانة الوقائية السنوية المبرمجة.

وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم السبت، إن المناطق التي ستتأثر بالتوقف هما محافظتا العاصمة والزرقاء والرصيفة لهذا الأسبوع فقط.

واوضحت أن المناطق التي سيتوقف فيها الضخ بعمان، تشمل الرابية، أم أذينة، المدينة الرياضية، الشميساني، ضاحية الاستقلال، ضاحية الأمير حسن، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة، جبل عمان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي، شفا بدران، أبو نصير، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق، خلدا، عبدون، دابوق، حي الفضيلة، خلدا، مرج الحمام، الياسمين، البنيات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد)، القويسمة، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب، الجويدة، خريبة السوق، الزهور، اليادودة، الحاتمية، اللبن، الطنيب، إسكان الرحمانية، النقيرة، البويضة، أم بطمة، ضاحية الحاج حسن، قرية أبو صياح، وأجزاء من لواء الجيزة.

كما تشمل في محافظة الزرقاء، المنطقة الغربية من الزرقاء، وأجزاء من لواء الرصيفة.