ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 16 وفاة و1855 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11347 والإصابات 911,270
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توصيات عاجلة بتشديد الرقابة الميدانية لكبح جماح الكورونا
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