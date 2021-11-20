امريكا توصي ابناءها مجدداً بمغادرة إثيوبيا فوراً وتحذر: “الوضع يمكن أن يتغير في أية لحظة، وخيارات الطيران يمكن أن تختفي “

أوصى البيت الأبيض الأمريكيين، امس الجمعة، بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، وسط المخاوف المتزايدة في ظل احتدام الصراع المسلح في هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي، “طلبنا من الأمريكيين مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت طالما الرحلات التجارية متوفرة”.

وأكدت بساكي أن الولايات المتحدة اتخذت تدابير قوية لتشجيع الأمريكيين على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، بينما يمكنهم القيام بذلك بأمان عبر السفر التجاري.

وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض من أن الوضع في إثيوبيا “يمكن أن يتغير في أي لحظة”، وأن خيارات الطيران يمكن أن تختفي.

وأوضحت بساكي، “أوضحنا لمواطنينا في إثيوبيا ألا يتوقعوا أن يكون هناك إجلاء عسكري”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد طالبت الأمريكيين هذا الأسبوع بمغادرة إثيوبيا فورا. محذرة من أنه لن تكون هناك عملية إجلاء على غرار تلك التي نفذت في أفغانستان.

كما أوصت هذا الشهر بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن وأعلنت عن تقديمها قروضا للعودة إلى الوطن للذين لا يملكون الأموال اللازمة للمغادرة.

وفي سياق متصل، نصحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، شركات الطيران الأمريكية بتوخي الحذر أثناء الطيران إلى أديس أبابا أو بالقرب منها، مع اقتراب الحرب المستمرة منذ عام من العاصمة الإثيوبية.