امريكا توصي ابناءها مجدداً بمغادرة إثيوبيا فوراً وتحذر: "الوضع يمكن أن يتغير في أية لحظة، وخيارات الطيران يمكن أن تختفي "
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جرينتش+2 03:18
المعارضة تدعو لانتخابات مبكرة.. الليرة التركية تهوي الى الحضيض وقد تجرف معها اردوغان
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