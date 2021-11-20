الأمن العام يحذر من تداول الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي

حذرت مديرية الأمن العام من تداول شائعات حول جرائم لم تقع؛ وذلك بهدف الإثارة وزيادة التفاعل على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار المضللة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه لوحظ قيام بعض الصفحات والحسابات بنشر أخبار مغلوطة حول قضايا وجرائم حدثت في دول أخرى، أو لم تحدث إطلاقاً، وتحت عناوين مضللة مثل “امرأة تأكل إذن زوجها” أو ” امرأة تعتدي على زوجها بماسورة” أو شخص يبيع لحوم الحمير أو خطف فتيات بالشارع العام أو شخص يعطيك بطاقة مخدرة وغيرها.

وشدد أنه سيجري ملاحقة مروجي الشائعات والتعامل معهم وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه لا مصلحة لأحد في إضفاء الصورة السلبية والصاقها بالمجتمع الأردني.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع الى الحذر من مثل تلك الأخبار، وعدم المساهمة بنشرها وإعادة إرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد والتوثق منها عبر مصادرها الرسمية.

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