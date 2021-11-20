احدث “انجازات” السفاح البرهان.. لجنة أطباء السودان تعلن ان عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة للانقلاب الفاشي بلغ 40 شهيداً

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، أن عدد قتلى المتظاهرين في السودان جراء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي ارتفع إلى 40 شهيدا على الأقل.

وأكدت لجنة الأطباء على صفحتها في “فيسبوك” أن ارتفاع حصيلة القتلى جاء بعد وفاة شاب في سن 16 عاما فارق الحياة متأثرا بإصابته برصاص حي في الرأس والرجل، خلال مظاهرة نظمت في 17 نوفمبر .

وقالت لجنةال أطباء السودان المركزية في بيان: “ارتقت صباح اليوم (السبت) روح الشهيد محمد آدم هارون (16 سنة) متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في #مليونية17نوفمبر”.

وشهد الأربعاء الماضي17 نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا، معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية.

ومن جهة أخرى ادانت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بـ”شدة قمع المتظاهرين السلميين” في السودان من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد، الأربعاء الماضي، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان “نعرب عن تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم”.

يذكر أنه في 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين، حالة الطوارئ وحل الحكومة واعتقل عددا كبيرا من المسؤولين المدنيين.

ومنذ ذلك الحين تضاعفت التظاهرات المناهضة للانقلاب، وآخرها الأربعاء الماضي في الخرطوم حيث تجمّع آلاف الأشخاص على الرغم من قطع كل الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، استخدمت قوات الأمن القوة بما يشمل الرصاص الحي لتفريق المحتجين.