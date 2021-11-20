ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 16 وفاة و1855 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11347 والإصابات 911,270
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احدث “انجازات” السفاح البرهان.. لجنة أطباء السودان تعلن ان عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة للانقلاب الفاشي بلغ 40 شهيداً
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