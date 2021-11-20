امريكا توصي ابناءها مجدداً بمغادرة إثيوبيا فوراً وتحذر: "الوضع يمكن أن يتغير في أية لحظة، وخيارات الطيران يمكن أن تختفي "
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جرينتش+2 03:18
ابن زايد يغالط التاريخ ويكذب على الامة العربية وهو يعلن انه ابرم “الاتفاق الابراهيمي” مع الصهاينة خدمة للفلسطينيين
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