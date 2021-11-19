اسماء الفائزين بالسحب الثالث لجوائز تلقي مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الثالث لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورنج وزين، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: إبراهيم أسعد ابراهيم مقبل من الزرقاء، قصي عاطف إبراهيم القزقي من عمان، سميرة سعود عبدالحميد أبو طالب من عمان، إيناس حسني أسعد الصغير من الزرقاء، حسن علي السعيد من الزرقاء، ديما أحمد سعيد الخطيب من الزرقاء، حيث تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز 500 دينار أردني، كما ستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب الثالث لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي، وبنك صفوة الإسلامي، وبنك الإسكان وشركتي أورنج وزين.

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