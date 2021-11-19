وفقا لتقرير إدارة الأرصاد الجوية.. أمطار ضعيفة حيناً وشديدة حيناً آخر في اغلب مناطق المملكة اليوم الجمعة وغداً وبعده
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جرينتش+2 12:35
وزيرة الداخلية البريطانية تصنف حركة حماس كتنظيم إرهابي
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