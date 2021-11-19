نقابة الصحفيين تنعى الزميل اسعد العزوني

نعى نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة ونائب النقيب الزميل جمال شتيوي واعضاء مجلس النقابة واعضاء الهيئة العامة ببالغ الحزن والأسى الزميل الصحفي اسعد العزوني الذي انتقل الى رحمة الله تعالى ليلة أمس عن عمر يناهز الـ 69 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقد استذكر المجلس مناقب الفقيد طوال مسيرته الاعلامية الحافلة بالعطاء والمهنية والإنجاز وقربه من زملائه ودفاعه عن القضايا الوطنية والعربية وتحديدا قضية فلسطين.

وقال المجلس اننا نفقد قامة صحفية قدمت الكثير للمهنة وتركت ارثا كبيرا من الأخلاق والمواقف والقيم والانجازات الكبيرة على صعيد الصحافة والاعلام.

وكان المرحوم العزوني من الصحفيين الأردنيين والعرب المخضرمين، حيث عمل لسنوات طويلة في الصحافة العربية والخليجية إلى أن استقر به المقام في عمان وتحديدا في صحيفة العرب اليوم وفي غيرها من وسائل الإعلام في الأردن، إذ يعد أحد أعمدة كتاب المقالات في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية.

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