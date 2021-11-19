مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية السائدة

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة.

وأشارت المديرية إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة، والتأكد من الحالة الجوية قبل الخروج بالمركبات لمسافات طويلة بين المحافظات، والتأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير، والحذر من تدني مستوى الرؤية وخطر الانزلاق على الطرق.

ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، والاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتفقدها قبل استخدامها، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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